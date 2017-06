Festival Show 2017: gli ospiti della prima tappa e il cast completo, presenta Giorgia Surina

Il 2 luglio parte il Festival Show 2017, che coinvolgerà il pubblico in otto appuntamenti nelle piazze d’Italia, compresa la speciale serata finale prevista il 4 settembre all’Arena di Verona. Presenterà Giorgia Surina, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affiancherà sul palco Paolo Baruzzo.

Il palco itinerante ospiterà tanti big della musica italiana accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra. Ecco i primi artisti confermati: Alexia, Bianca Atzei, Alex Britti, Marco Carta, Chiara, Luisa Corna, Dear Jack, Enrico Ruggeri con i Decibel, Elya, Elodie, Ex-Otago, Fred De Palma, Raphael Guallazi, Il Pagante, Irama, Jake La Furia, La Rua, L’Aura, Levante, Lucisano, Marco Masini, Giulia Mazzoni, Ermal Meta, Moreno, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Raf, Riki, Ron, Sarcina, Senhit, Shade, Sonhora, Tatangelo, The Kolors, Thomas, Tozzi, Paola Turci, Mario Venuti, Zarrillo e Nina Zilli.

Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico. Le offerte libere andranno in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Queste le città che si sono aggiudicate una tappa di questa diciottesima edizione di Festival Show: il 2 luglio il debutto a Padova in Prato della Valle, il 10 luglio il festival arriva a Brescia in Piazza Miro Bonetti (C.C. Freccia Rossa), il 27 luglio a Caorle (Venezia) all’Arenile Madonna dell’Angelo, il 3 agosto a Bibione (Venezia) in Piazzale Zenith, il 10 agosto a Jesolo Lido (Venezia) in Piazza Torino, il 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) alla Beach Arena, il 25 agosto a Mestre (Venezia) in Piazza Ferretto e il 4 settembre la serata finale all’Arena di Verona.

La prima data a Padova avrà un cast d’eccezione con Fabrizio Moro, Chiara, Enrico Ruggeri con i Decibel, Marco Carta, Marianne Mirage, Thomas, Irama, Fred De Palma e la partecipazione straordinaria di Umberto Tozzi. Il canale Tv Real Time seguirà l’evento come media partner. Il meglio del Festival Show 2017 andrà in onda a partire dal mese di agosto.