Marco Mengoni: esce ‘Onde EP’ che conquista subito le chart internazionali, da Malta alla Spagna

Forte della buona accoglienza del primo remix rilasciato, arriva su tutte le piattaforme digitali Onde EP, il progetto estivo di Marco Mengoni che contiene cnique versioni del singolo omonimo, tratto dall’album platino Marco Mengoni Live. Per la prima volta l’artista italiano esce in contemporanea sul mercato internazionale che già ha apprezzato Onde Sondr Remix entrato nella Viral50 Global e nelle Viral50 di Spotify in ben sette paesi e arrivano in prima posizione nella patria dell’EDM, la Svezia, nella playlist deep house.

E anche l’EP conferma l’andamento del singolo; per il nuovo lavoro di Mengoni, infatti, è subito vetta su iTunes in Italia e Malta e debutta nella Top30 di iTunes Svizzera (21° posto), nella Top40 in Spagna (35°) e nella Top200 in Austria (185°). Oltre alla prima versione remix e a quella originale, Onde EP contiene tre remix aggiuntivi curati da Filatov&Karas, di Tim Bell e di Ndpc Remix (qui la tracklist ufficiale)

Per l’estate, Marco è protagonista di anche tre importanti appuntamenti live in Europa. Dopo l’incredibile successo di #MENGONILIVE2016, il cantautore torna sul palco di tre festival internazionali: Live at Sunset (21 luglio), Heitere Open Air (13 agosto) e Zeltfestival Ruhr (29 agosto).