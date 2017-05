NOI2 Live: Lodovica Comello al Teatro degli Arcimboldi il 26 maggio, special guest Michele Bravi

Dopo averla vista sul palco del Festival di Sanremo 2017 e conduttrice di Italia’s Got Talent, Lodovica Comello scalda le corde vocali per il suo prossimo show dal vivo. Il 26 maggio, infatti, la talentuosa artista porta al al Teatro degli Arcimboldi di Milano #Noi2 Live per presentare al pubblico i suoi recenti progetti musicali. E insieme a lei, special guest, Michele Bravi con Solo per un po’, in duetto insieme a Lodovica, e il brano sanremese Il diario degli errori.

#Noi2live è un regalo che la Comello vuole ai suoi fan per condividere un momento importante della sua carriera. Immancabile in scaletta il suo nuovo singolo 50 Shades of Colours, disponibile su Vevo, sui canali social dell’artista e in tutte le piattaforme digitali. Radio 105 è Radio ufficiale del #Noi2 Live che, dopo Roma e Milano, farà tappa il 21 luglio in Piazza Castello a Udine. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.