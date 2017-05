Eurovision Song Contest: su Rai 1 la Grand Final, ordine di esibizione. E l’Italia spera con Gabbani

Dopo le due semi-finali che si sono svolte nel corso della settimana e hanno selezionato i 20 candidati oltre ai BIG FIVE – Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna – e al Paese ospitante, è tempo di Grand Final all’Eurovision Song Contest 2017. Tutto è pronto a Kiev per la grande festa di sabato 13 maggio, in onda in diretta su Rai 1 dalle ore 20.35 con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo; a Giulia Valentina il ruolo di annunciare i voti delle giurie al nostro candidato.

I due conduttori sono protagonisti anche dell’anteprima, pensata per scaldare i motori e raccontare l’aria che si respira ij Arena e dintorni. E le speranze, quest’anno come non mai, sono accesissime per il nostro Francesco Gabbani, super applaudito già alle prove e pronto a portare la sua Occidentali’s Karma nelle case di tutta Europa. Il nostro rappresentante si esibisce nella prima metà dello show calcando il palco come nono artista in gara.

Ecco l’ordine di esibizione definitivo comunicato dal sito ufficiale di #ESC2017: 1. Israele, 2. Polonia, 3. Bielorussia, 4. Austria, 5. Armenia, 6. Paesi Bassi, 7. Moldavia, 8. Ungheria, 9. ITALIA, 10. Danimarca, 11. Portogallo, 12. Azerbaijan, 13. Croazia, 14. Australia, 15. Grecia, 16. Spagna, 17. Norvegia, 18. Regno Unito, 19. Cipro, 20. Romania, 21. Germania, 22. Ucraina, 23. Belgio, 24. Svezia, 25. Bulgaria, 26. Francia. Daje Francesco!