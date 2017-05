1993LaSerie, intervista a Miriam Leone: «La mia Veronica è senza epoca e senza tempo»

L’attrice Miriam Leone torna a vestire i panni della spregiudicata Veronica Castello in 1993, la serie tv che segue 1992 e che arriva su Sky Atlantic HD e Sky Cinema 1 HD. Nata da un’idea di Stefano Accorsi, sullo schermo nelle vesti di Leonardo Notte, la produzione racconta le luci ma soprattutto le ombre di un anno politicamente cruciale per il nostro Paese. Tra scranni in parlamento e un posto in tv, Veronica è pronta a sacrificare tutto pur di un’inquadratura in prima serata ma dopo la fine di una storia amorosa e di fronte all’arrivismo delle ragazze più giovani la strada è sempre più in salita.

«Il mio personaggio è senza epoca e senza tempo; è una grande maschera di lustrini e pailletes– racconta la Leone – ma in realtà è dark, Ha questa doppia faccia che è molto interessante. Gli sceneggiatori hanno voluto che Veronica fosse coinvolta in un’esplosione perché questa bomba veramente ne sconvolge l’esistenza; non morirà ovviamente al secondo episodio e la su complessità si sviluppa, si completa, nel corso delle puntate. In 1993 attraverso davvero il suo inferno personale: dovrà lottare per mantenere il suo posto al sole e vivrà anche una nuova storia». Scopri di più nella videointervista completa.

IL PERSONAGGIO – Veronica Castello (Miriam Leone) è la solita bellezza disarmante e disarmata, che usa il suo corpo come strumento di lavoro. Dopo una vita consacrata al sogno del successo in tv, Veronica si chiede in fondo quanto può durare, quanti altri uomini dovrà portarsi a letto per restare in vetta. E se invece di essere la donna di uomini potenti, Veronica provasse a diventare lei, per una volta, “l’uomo di potere”? Il rapporto con Davide (un giovane scrittore) le darà nuovi strumenti per riflettere su se stessa e decidere dove valga davvero la pena arrivare.