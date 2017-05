Verissimo Speciale Amici, 13 maggio: puntata dedicata al talent di Maria De Filippi con i protagonisti

[COMUNICATO STAMPA] Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, torna anche quest’anno il crossover di Canale 5 tra Verissimo e Amici di Maria De Filippi. Sabato 13 maggio Silvia Toffanin si trasferirà a Roma, nei mitici studi di “Amici di Maria De Filippi”, per una puntata evento dedicata al talent, dal titolo Verissimo Speciale Amici. Un appuntamento imperdibile che unirà gli elementi del talk show con quelli del grande talent show del sabato sera di Maria De Filippi.

Silvia Toffanin intervisterà, in esclusiva, Maria De Filippi. Inoltre, i ragazzi della Squadra Blu (Andreas, Federica e Riccardo) e di quella Bianca (Mike Bird, Thomas e Sebastian), oltre ad esibirsi in studio, rivedranno per la prima volta le immagini del loro percorso artistico all’interno della scuola di Amici.

A poche settimane dall’attesissima finale del talent di Canale 5, in una puntata ricca di sorprese emozionanti, si racconteranno i direttori artistici Emma ed Elisa, i super giurati, tra i quali Ambra Angiolini ed Ermal Meta e i professori della grande scuola di talenti che è Amici di Maria De Filippi.