‘Senza pagare vs T-Pain’: il nuovo singolo e video di J-Ax & Fedez da Foggia a LA con furore

È in tutte le radio nei digital store e sulle piattaforme streaming da venerdì 12 maggio Senza pagare, il nuovo singolo di J-Ax & Fedez estratto dall’album, certificato doppio disco di platino, Comunisti col Rolex. Il brano esce in una nuova versione più ritmata e parzialmente riscritta con la partecipazione della star statunitense T-Pain che ha preso parte anche alle riprese video a LA.

Senza Pagare racconta uno dei controsensi maggiori della società italiana, ovvero il fatto che, raggiunto un certo status, in virtù della popolarità, nessuno ti chiede di pagare, tutto ti viene offerto e puoi “scroccare”. Il brano è scritto da J-Ax e Fedez e prodotto da Takagi & Ketra.

Il videoclip invece vede alla direzione Mauro Russo che ha girato tra Foggia e Los Angeles in location nazionalpopolari, tra motel e mercati rionali pugliesi, così come nella lussuosissima casa di Paris Hilton. Nelle sequenze si riconoscono Pio e Amedeo, volti della tv in pieno mood dello “scrocco”.