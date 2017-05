‘Perdo le parole’: in pre-order l’EP di debutto di Riki. Polverizzate le copie autografate su Amazon

Atteso per venerdì 19 maggio, è in pre-order su iTunes da venerdì 12 maggio l’attesissimo EP d’esordio del giovane talento di Amici16 Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo. Perdo le parole (Sony Music) include sette brani inediti scritti dallo stesso interprete, tre dei quali presentati durante lo show e pubblicati in digitale raggiungendo in pochissime ore la vetta della classifica singoli.

Il giovane talento si rivela già fortissimo in termini di riscontro da parte del pubblico; la scorsa settimana, a poche ore dal lancio, il singolo che dà il nome all’EP ha conquistato la vetta della classifica iTunes non solo in Italia, Svizzera, Lussemburgo e Malta.

Inoltre, le due hit che hanno anticipato il progetto, Sei mia e Diverso, rimangono stabili nella Top 50 di iTunes mentre le edizioni limitate autografate dell’album, già in vendita su Amazon, sono state polverizzate in poco più di un’ora, raggiungendo il primo posto della classifica dell’eStore. E tra i bestseller di Amazon, in seconda posizione, anche la versione standard del disco. Questa la tracklist di Perdo le parole: 1. Polaroid, 2. Sei mia, 3. Perdo le parole, 4. Balla con me, 5. Ti luccicano gli occhi, 6. Replay, 7. Diverso.