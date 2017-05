‘One More Light’: i Linkin Park tornano dal 19 maggio con un nuovo album, lo anticipa ‘Heavy’

Dopo essere stato anticipato dal singolo Heavy feat. Kiiara, venerdì 19 maggio esce l’atteso nuovo album dei Linkin Park intitolato One More Light che mette in luce un nuovo passo all’insegna dell’evoluzione sonora. La rock band da oltre 70 milioni di dischi venduti non si ferma e ancora una volta spariglia le carte in tavola con un progetto intimo e riflessivo.

All’inizio volevamo sfidare noi stessi a livello musicale, ma poi il lavoro ha preso una piega molto personale – racconta Chester Bennington – così ho cantato di aneddoti conosciuti solo da mia moglie e dai miei amici più intimi e l’ho fatto perché ci sono persone che sicuramente hanno vissuto le mie stesse esperienze e ci fa sentire bene sapere che non siamo soli.» Un disco autobiografico, dunque, che guarda nel privato della vita dei sei musicisti e nel loro essere uomini, mariti, padri e amici, in una parola esseri umani.

L’approccio nella realizzazione di One More Light fin dall’inizio ha influenzato il processo creativo che questa volta è partito dai testi, per terminare con la musica. In linea con i temi dell’album anche la copertina: tratta dall’album personale di Frank Maddocks, ritrae infatti una giornata in famiglia trascorsa a Venice Beach.