Nuovo album per Calvin Harris: dal 30 giugno ‘Funk Wav Bounces Vol.1’, le collaborazioni

Uscirà venerdì 30 giugno Funk Wav Bounces Vol.1, il nuovo album del dj e produttore multi-platino Calvin Harris, aniticipato in radio dai singoli Heatstroke feat. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande e Slide feat. Frank Ocean & Migos. Il progetto, già in pre-order con il brano Rollin feat. Future e Khalid in instant download, vede numerose collaborazioni di prestigio.

Sono ben diciannove, infatti, gli artisti più apprezzati della scena mondiale che compaiono in Funk Wav Bounces Vol.1: oltre agli artisti già citati, troviamo anche Travis Scott, Kehlani, Katy Perry, Big Sean, John Legend, Schoolboy Q, Young Thug, D.R.A.M., Nicki Minaj, Lil Yachty, Jessie Reyez, PartyNextDoor e Snoop Dogg. L’album esce in formato CD fisico, in digitale e in vinile ed è stato anticipato da un trailer, uscito all’inizio di questa settimana.