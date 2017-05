Il ritorno di Miley Cyrus: fuori il nuovo singolo e video ‘Malibu’. Album entro l’anno

La super popstar mondiale Miley Cyrus è tornata in pista con un nuovo lavoro, pubblicato nella serata di giovedì 11 maggio. Il singolo – con video annesso – si intitola Malibu e anticipa l’album in uscita entro la fine di quest’anno; e come era prevedibile la traccia è subito volata in testa nelle charts digitali (#1 su iTunes negli Stati Uniti e #2 in Italia) mentre il video ha superato in poco tempo 2 milioni e 600mila views.

Una Cyrus inaspettatamente acqua e sapone è protagonista della clip diretta dalla stessa icona pop insieme a Diane Martel. Miley presenta per la prima volta dal vivo Malibu al Wango Tango di KIIS FM, sabato 13 maggio al StubHub Center in Carson, mentre la prima volta in televisione sarà al Billboard Music Awards trasmesso da ABC, il 21 maggio. La Cyrus è attesa anche al Today Show’s Summer Concert Series su NBC venerdì 26 maggio.