‘Il codice della bellezza Tour’: ha debuttato a Torino il nuovo show di Samuel. Foto e video live

Mentre in radio suona La statua della mia libertà – suo ultimo estratto dall’album Il codice della bellezza (Sony Music Italy) – Samuel ha ufficialmente inaugurato la stagione live del tour 2017 partendo dalla sua Torino. La tranche primaverile comprende altre due anteprime a Milano e Roma prima di dare il via alla tournèe estiva che porta l’artista sui palchi dei maggiori Festival del Paese.

Voluti e ideati dallo stesso Samuel, quelli de Il codice della bellezza Tour promettono di essere concerti dinamici per esaltare l’ecletticità dell’artista torinese; energia dell’elettronica e momenti pop, rock e acustici si alternano in un uno spettacolo suggestivo, pensato nei minimi dettagli. A partire dalla scenografia, con un palco immerso in un caleidoscopio di luci che è stato immaginato come un grande schermo video su cui scorrono immagini rubate alle canzoni dell’album dando vita a un vero e proprio film del #codicedellabellezza.

Di seguito il calendario de Il codice della bellezza tour (BPM concerti); queste le date: 11 e 12 maggio (entrambe SOLD OUT) – Torino, Hiroshima Mon Amour; 18 maggio – Milano, Alcatraz; 27 giugno – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 7 luglio – Paratico (BS), Albori Festival; 8 luglio – Genova, Goa Boa festival; 15 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival; 13 agosto – Santa Cesarea Terme (LE), Cube Festival; 31 agosto – Mantova, Mantova Arte e Musica; 1 settembre – Treviso, Home Festival. I biglietti per i concerti sono disponibili tramite i circuiti abituali.