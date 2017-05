AirPlay Radio: Ferreri e Giorgia le più trasmesse, Ferro in Top Ten. Fabri Fibra e Samuel new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 19.2017 (dal 5 all’11 maggio 2017) che vede tanta musica italiana, a partire dal podio con Partiti adesso di Giusy Ferreri nuovo brano leader (+1), seguito da Credo di Giorgia (seconda, +7); medaglia di bronzo per The Chainsmokers & Coldplay con Something Just Like This sche perdono la vetta. Secondo i dati EarOne sale al quarto posto Lento/Veloce di Tiziano Ferro (+7), che precede Dove tutto è a metà dei Tiromancino (quinti, +3), Believer degli Imagine Dragons (sesti, +4) e Despacito di Luis Fonsi (settimo, -1). Completano la Top Ten Be Mine degli Ofenbach (ottavi, -5), Shape Of You di Ed Sheeran (nono, -4) e Chained To the Rhythm di Katy Perry (decima, -6). Italiane le due più alte nuove entrate: Pamplona di Fabri Fibra (posizione 23) e La statua della mia libertà di Samuel (posizione 34). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].