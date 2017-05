Voci per la Libertà: dal 20 al 23 luglio per Amnesty International. Tra gli ospiti Lele, Diodato e Nada

Nada, Lele, Diodato, The Bastard Sons Of Dioniso: sono questi alcuni degli artisti in calendario alla manifestazione Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, in cartellone dal 20 al 23 luglio a Rosolina Mare (RO). Giunta alla sua 20a edizione, la rassegna si arricchisce quest’anno di eventi che coprono musica, arte, cinema e teatro come parte integrante della manifestazione Arte per la libertà in svolgimento sino a settembre in provincia di Rovigo.

La quattro giorni di Rosolina Mare prevede una serie di grandi ospiti si alternano sul palco insieme a band emergenti da tutta Italia in concorso per il “Premio Amnesty International Italia Emergenti”, dedicato ai migliori brani legati alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Giovedì 20 luglio inaugurano il festival 2017 gli Psycodrummers, che in chiusura lasciano lo spazio ai The Bastard Sons Of Dioniso mentre la sera successiva tocca alla prima delle due semifinali del concorso. In veste di ospite si esibisce Diodato, tra i più talentuosi giovani cantautori italiani.

Sabato 22 luglio va in scena la seconda tornata di semifinali degli emergenti e ospite della serata è Lele, vincitore della sezione “Nuove Proposte” a Sanremo 2017. Il festival si chiude domenica 23 luglio con la finale del concorso per gli emergenti che vede come special guest Nada, vincitrice del Premio Amnesty International Italia 2017 con Ballata triste. Il calendario completo è sul sito ufficiale della manifestazione; tutti gli eventi sono a ingresso libero.