‘Lasciarmi andare’: dal 19 maggio il nuovo singolo di Silvia Mezzanotte, sul palco con il tour 2017

Suona in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 19 maggio il nuovo singolo di Silvia Mezzanotte, dal titolo Lasciarmi andare, scritto da Gianluca Capozzi e Antonio Salvati. La traccia anticipa l’album 5.0 atteso per l’autunno prossimo (Rosso al Tramonto) e accompagna il tour che vede l’artista impegnata sui palchi italiani dal 1° maggio fino a settembre inoltrato.

Insieme al videoclip che lo accompagna, Lasciarmi andare testimonia il cambiamento radicale della Mezzanotte: «Metaforicamente posso dire di essere stata vittima di uno tsunami, risvegliata sotto un cumulo di macerie – spiega la cantante bolognese – Lì, al buio e al freddo sono rimasta per qualche mese. Quando finalmente sono riuscita a riemergere, mi sono guardata indietro per l’ultima volta, e ho deciso di lasciare tutto alle spalle, e portare con me solo il peso leggero dei ricordi, anche quelli più dolorosi, e abbandonarmi al richiamo della vita.

Ho parlato a lungo con i due autori del brano. Ho chiesto loro di pensare al femminile – prosegue Silvia – di immergersi nel corpo, nell’anima e nella mente di una donna complicata e volitiva: una che ne ha prese tante, ma che le vuole restituire con gli interessi…Una, insomma che non si arrende mai.»

Il tour, prodotto da ColorSound Srl, vede l’artista bolognese portare in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale da Mina a Mia Martini, da Nina Simone a Gloria Gaynor a Giuni Russo, tutte reinterpretate in chiave pop-rock. «Un viaggio tra le voci femminili che più hanno segnato il mio percorso artistico, con un posto speciale riservato ai dieci anni condivisi con i Matia Bazar», conclude Silvia Mezzanotte.