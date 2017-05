La Rua sold out ad Ascoli Piceno. Per la band un’estate live, le date di ‘Tutta La Vita Tour’

Sono la band rivelazione degli ultimi 18 mesi e, dopo il recente tour club e l’esperienza al Primo Maggio di Roma e Milano, i La Rua si preparano ai live estivi. Daniele Incicco, William D’Angelo, Davide Fioravanti, Nacor Fischetti, Alessandro Mariani e Matteo Grandoni partono mettendo a segno un bel sold out ad Ascoli Piceno e annunciano un fitto calendario in costante aggiornamento.

Ecco gli appuntamenti confermati di Tutta La Vita Tour: 20 maggio – Locarno, Notte Bianca di Radio Ticino; 27 maggio SOLD OUT – Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso; 2 giugno – Imola (BO), Imola in Musica; 9 giugno – Lugano, Breganzona Estate; 22 giugno – Bonate (BG) / BBC Live; 24 giugno – Porto Recanati (MC), Concerto in piazza; 21 Lluglio – Torrita di Siena (SI), Parco di Via Grosseto; 12 agosto – Stella di Monsampolo del Tronto (AP), Piazza nuova.