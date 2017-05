Joe Bastianich: dal 22 maggio con lo spettacolo Vino Veritas al Teatro Franco Parenti di Milano

Joe Bastianich a teatro con Vino Veritas, dieci appuntamenti esclusivi di scena al Teatro Franco Parenti di Milano, ogni lunedì a partire dal 22 maggio 2017. Vino Veritas è uno spettacolo ideato da Joe che unisce alcune delle sue più grandi passioni, il vino e la musica, alla sua grande capacità di mettere su qualsiasi palcoscenico la sua sincerità: per un’ora e mezza, spaziando tra parole e momenti musicali – grazie a canzoni originali da lui composte – si aprirà al pubblico con tanti aneddoti non ancora svelati sulla sua storia, mettendosi a nudo come soltanto mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino, in compagnia di amici, si può fare.

In ogni appuntamento di Vino Veritas non mancherà il confronto senza filtri tra Joe ed il pubblico presente tramite la degustazione di alcuni tra i vini più rappresentativi della Cantina Bastianich e l’interazione sui social network che andrà ad influenzare l’andamento dello spettacolo: attraverso messaggi diretti gli spettatori potranno infatti condividere in modo anonimo, come è On prerogativa del web, i propri pensieri e le proprie considerazioni, dando vita ad una serie di momenti unici e indimenticabili sempre all’insegna della verità e della schiettezza.

Joe Bastianich racconterà particolari inediti, talvolta crudi e irriverenti, della storia del restaurant man più famoso del mondo. Joe Bastianich farà cadere i muri tra sé ed il pubblico, creando un’atmosfera in cui tutta la sincerità l’emotività vengono fuori. Le parole, l’esperienze di vita, le sofferenze e le gioie, il tutto narrato in maniera totalmente personale: in Vino Veritas chiunque può e deve trovare la propria strada verso la verità.

I biglietti sono disponibili sul sito del Teatro (teatrofrancoparenti.it) al prezzo di 25 euro. Per ogni ingresso è incluso un calice di vino personalizzato e una degustazione di quattro vini della Cantina Bastianich.