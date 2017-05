Dal 12 maggio in radio ‘Buio e luce’, secondo singolo estratto dal nuovo album di Chiara

Arriva in radio venerdì 12 maggio Buio e luce, il singolo che Chiara ha scelto come secondo estratto dal suo recente album Nessun posto è casa mia prodotto da Mauro Pagani. Terzo disco di inediti per la Galiazzo, il progetto è frutto di una maturazione personale e artistica vissuta nel corso degli ultimi mesi e contiene anche il brano con cui l’artista ha partecipato al 67° Festival di Sanremo.

Così Chiara introduce Buio e luce: «È la ‘prima canzone del salotto’, il mio primo esperimento di co-scrittura con Edwyn Roberts e Stefano Marletta, due giovani autori con cui mi sono trovata moltissimo, sia musicalmente che umanamente. Questa canzone è nata letteralmente nel mio salotto, un anno e mezzo fa, in un periodo non proprio splendido per me. La cosa più incredibile è stata la sintonia con Edwyn e Stefano, un connubio che ha dato vita a canzoni assolutamente giuste sia musicalmente che a livello testuale.

Per la prima volta mi sono divertita in una mia canzone ad essere diretta ed esplicita riferendomi a un’ altra persona. La cosa ancora più incredibile è che quando avevamo finito la canzone io stavo nettamente meglio fisicamente….la magia della musica! Curiosità: per un anno ci siamo chiesti che titolo dare a questa canzone, siamo arrivati ad averne una decina e alla fine abbiamo scelto Buio e Luce, che era anche il più diretto.»