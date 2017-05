Bianca Atzei: il nuovo singolo è ‘Abbracciami perdonami gli sbagli’. Fuori un libro e al via il tour 2017

Esce in radio venerdì 12 maggio il nuovo singolo di Bianca Atzei, dal titolo Abbracciami perdonami gli sbagli scritto da Fortunato Zampaglione e disponibile anche su tutte le piattaforme digitali. Il brano, dalle sonorità electrodance, è stato prodotto presso i Kanepa Studios da Paco Wurz e Pat Simonini e masterizzato da Luca Pretolesi. Ma nello stesso giorno l’artista debutta anche in libreria con il romanzo Ora esisti solo tu (ed. Mursia), liberamente ispirato all’omonimo brano portato da Bianca sul palco del 67° Festival di Sanremo.

«Con questo romanzo mi sono messa in gioco, come artista e come persona – racconta Bianca – È una sfida nuova su un tema che mi appartiene e mi appassiona da sempre: l’amore. Tutte le mie canzoni, in fondo, sono micro-storie dove parlo di sentimenti come la gelosia, la paura di perdere l’altro, l’attesa di un incontro, la passione. Questo romanzo è come una lunga canzone, con personaggi, una trama e molto di me e del mio modo di vedere la vita.»

E per la serie “Bianca non si accontenta” parte anche il nuovo tour che la vede sui palchi per tutta la stagione estiva. Questi gli appuntamenti del Live 2017: MAGGIO/GIUGNO 12 maggio – Nova Gorica; 16 maggio – Lesina (FG); 20 maggio – Sartano (CS); 28 maggio – Santa Lucia di Fonte Nuova (RM); 29 maggio – Gravina di Puglia (BA); 6 giugno Cinquevie di Nola (NA); 10 giugno – Orte Scalo (VT); 12 giugno – Cellole (CE); 14 giugno – Palazzo San Gervasio (PZ); 7 luglio – Pozzo Maggiore (SS); 8 luglio – Parco del Ninfeo (RM) / Gay Village; LUGLIO 10 luglio – Isola del Liri (FR); 16 luglio – Porto Cervo (OT); 20 luglio – Soverato (CZ)

AGOSTO 5 agosto – Morroni di Bonito (AV); 12 agosto – Ripalimosani (CB); 17 agosto – Meta-Civitella Roveto (AQ); 19 agosto – Arzana (NU); 21 agosto – Villa S. Pio X (AP); 25 agosto – Abbasanta (OR); 26 agosto – San Giovanni (SS); 29 agosto – Gricignano di Aversa (CE); SETTEMBRE 8 settembre – Uta (CA); 9 settembre – Mistretta (ME); 14 settembre – Terme Vigliatore (ME). Info sul sito ufficiale di Bianca Atzei.