‘Destinazione Mondo’ è il nuovo singolo dei Sonohra. Il 27 maggio concerto-evento a Verona

I fratelli Fainello tornano in radio venerdì 12 maggio con il singolo Destinazione Mondo che porta dal firma dello stesso Diego con la produzione di Roberto Vernetti. E Sonohra, dopo la pubblicazione del brano, si preparano anche a tornare sul palco della città natale per un concerto-evento il 27 maggio al Teatro Ristori. «In Destinazione Mondo si ritrova tutta quella voglia e speranza di cambiamento, quel desiderio di ripartenza che nasce quando il proprio presente non è quel futuro che c’eravamo immaginati – spiegano Diego e Luca.

Ne deriva un bisogno di lasciare tutto per riprendere in mano la propria vita, in un altro luogo, in un altro modo, lontano da quello che ci lega ancora al nostro presente di insoddisfazione. Una spinta verso la ricerca della felicità, verso quel rischio che può portare anche a degli errori, ma evita i rimpianti. Una strada verso la consapevolezza del significato della propria vita, verso una miriade di possibilità che solo il mondo ci può dare». Il duo è al lavoro su un nuovo album di inediti la cui pubblicazione è prevista per fine 2017.