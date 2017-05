Maurizio Costanzo Show, 11 maggio: la madre e la sorella di Massimo Bossetti tra gli ospiti

Giovedì 11 maggio 2017, alle ore 23.30 su Canale 5, quarto imperdibile appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, leader incontrastato della seconda serata del giovedi, condotto da Maurizio Costanzo. Intervengono in studio per un’intervista esclusiva Ester Arzuffi e Laura Bossetti, rispettivamente madre e sorella di Massimo Bossetti, accusato in primo grado per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio.

Ospiti sul palco del Teatro Voxson in Roma quattro donne molto amate dal pubblico: Ambra Angiolini, Alba Parietti, Paola Barale e Samantha De Grenet. Saranno presenti sul palco anche: la giornalista e conduttrice di Raiuno Eleonora Daniele, il ballerino Stefano De Martino, l’ex calciatore e ora personaggio televisivo Stefano Bettarini e Stefanella Giovannini, figlia del drammaturgo Sandro Giovannini. L’appuntamento è quindi per giovedì 11 maggio 2017 in seconda serata su Canale 5. Produzione Fascino P.g.t per Mediaset, regia di Valentino Tocco.