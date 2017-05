Si aggiorna il calendario live estivo di Fabrizio Moro, tre nuove date per il ‘Pace Live Tour 2017’

Dopo l’anteprima milanese (qui la nostra recensione) e la doppietta romana il 26 e 27 maggio al PalaLottomatica, Fabrizio Moro è pronto per partire a tutti gli effetti con il suo Pace Live Tour 2017. Lo show è l’occasione per proporre dal vivo il recente album Pace (Sony Music Italy) e, agli appuntamenti estivi già confermati, si aggiungono tre nuove date a Marina di Camerota (SA), Recanati e Caserta.

Queste le date aggiornate di Pace Live Tour 2017: ANTEPRIMA LIVE 26 (SOLD OUT) e 27 maggio – Roma, PalaLottomatica; 2 giugno – Marina di Camerota (SA), Meeting del Mare; 30 giugno – Pescara, Teatro D’annunzio; 5 luglio – Fiesole (FI), Teatro romano; 13 luglio – Recanati (MC), Lunaria 2017; 14 luglio – Caserta, Un’Estate da Re; 21 luglio – Torino, Area Esterna Palavela – Next Festival; 28 luglio – Molfetta (BT), Anfiteatro di Ponente; 5 agosto – Loano (SV), Arena Estiva Giardino del Principe; 11 agosto – Lecce, Teatro Romano; 19 agosto – Zafferana Etnea (CT), Anfiteatro; 20 agosto – Cirella Diamante (CS), Teatro dei Ruderi; 3 settembre – Verona, Teatro Romano; 6 settembre – Sesto San Giovanni (MI), Carroponte. I biglietti sono in prevendita tramite TicketOne.

Sul palco con Fabrizio Moro la band che lo ha accompagnato anche al Fabrique di Milano e al Concerto del Primo Maggio a Roma: Alessandro Inolti (batteria), Claudio Junior Bielli (tastiere), Roberto Maccaroni (chitarra), Danilo Molinari (chitarra)e Andrea Ra (basso). Radio Italia è la radio ufficiale del tour.