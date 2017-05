Al via da Roma ‘Il secondo cuore tour’ di Paola Turci fra pop, rock e blues. Video del live

«Sono entusiasta all’idea di esibirmi in un concerto che ho pensato così potente proprio per i teatri, cantando di fronte ad un pubblico seduto»: così Paola Turci presentava il suo nuovo live alla vigilia del debutto, avvenuto con enorme successo a Roma martedì 8 maggio. Dopo lo strepitoso successo della data zero a Todi, Paola parte ufficialmente da casa con Il secondo cuore tour, tredici attesissimi appuntamenti in tutta Italia che seguono la pubblicazione dell’omonimo album (Warner Music Italy).

E lo spettacolo non delude le aspettative: uno concerto intenso prende forma attingendo al repertorio del passato così come ai successi più recenti fra i quali spicca il brano sanremese Fatti bella per te, manifesto di un rinnovato percorso artistico e personale. La scaletta passa con scioltezza da hit con qualche annetto sulle spalle come Volo così, Mani giunte e Questione di sguardi fino all’ultimo singolo La vita che ho deciso, che racchiude appieno il significato de Il secondo cuore.

A delineare l’intero progetto dal vivo è stata la stessa Turci, che ha lavorato per costruire uno show dinamico in cui la matrice pop si alterna a venature rock/blues e a momenti più intimi. Sul palco insieme a Paola una band formata da Pier Paolo Ranieri al basso e contrabbasso, Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabrizio Fratepietro alla batteria e Roberto Procaccini alle tastiere.

Ecco le date aggiornate de Il secondo cuore tour (Barley Arts): MAGGIO 6 maggio – Todi (PG), Teatro Comunale; 9 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 16 maggio – Fermo, Teatro Dell’Aquila; 17 maggio – Trento, Auditorium Santa Chiara; 22 maggio – Milano, Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo; 23 maggio – Reggio Emilia, Teatro Valli; 24 maggio – Vicenza, Teatro Comunale;

LUGLIO / AGOSTO 1 luglio – Pavia, Castello Visconteo; 2 luglio – Torino, Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale; 4 luglio –San Miniato (PI), Francigena Melody Road c/o Piazza Duomo; 19 luglio – Trieste, Piazza Unità d’Italia; 29 luglio – Molfetta (BA), Bari in jazz; 4 agosto – Loano (SV), Arena Giardino del Principe;11 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana. I biglietti per le nuove date sono disponibili sul circuito ufficiale TicketOne e presso i rivenditori autorizzati.