Thomas: dal 10 maggio Normalità, il nuovo singolo del talento di Amici prodotto da Stash

Esce domani, mercoledì 10 maggio 2017, Normalità, il primo singolo di Thomas, scritto dal giovanissimo concorrente del talent show Amici 16 con Vittorio e Anthony Conte e prodotto da Stash dei The Kolors e da Alex Trecarichi.

Normalità anticipa la pubblicazione del suo primo album in uscita il 19 maggio per Warner Music. Oggi più che mai, questo il titolo dell’album, conterrà 7 canzoni, cinque inedite scritte da Thomas con Vittorio e Anthony Conte, di cui quattro prodotte da Stash e Trecarichi (Normaltà, Why, Oggi più che mai e Persone come te) e due cover: Fast Car di Tracy Chapman e Hai Delle Isole Negli Occhi di Tiziano Ferro.

Questa la tracklist di Oggi Più Che Mai: Scusa, Normalità, Why, Oggi più che mai, Persone come te, Fast car, Hai delle isole negli occhi.