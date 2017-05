Nuovo esperimento musical-poetico per Angélique Cavallari: l’artista al lavoro su ‘Collection A’

Dopo la raccolta poetica Universo A – Nutriti di nuvole e terra, l”artista italo-francese Angélique Cavallari è nuovamente al lavoro su un progetto sperimentale tra musica e poesia. Collection A – questo il titolo del lavoro – vuole essere la prosecuzione del precedente ma con un appeal sostanzialmente elettronico in cui Angélique si mette alla prova con la voce, ma anche con tastiere e sintetizzatori.

«Il mio primo amore rimane il cinema e il mio lavoro principale quello dell’attrice, ma sono sempre stata attratta dalle vibrazioni musicali – spiega Angélique – La poesia è un’arte molto antica e l’idea di portarla nella quotidianità in una chiave contemporanea mi ha fin da subito intrigato, così ho iniziato a lavorare su suoni, rumori, sfondi sonori, per poi comporre delle vere e proprie soundtracks elettroniche, a volte parlate e a volte no.

Il risultato? Universi onirici, paesaggi sonori-emotivi e dimensioni spazio-temporali uniche nel loro genere. Ho scoperto che c’è una vera e propria corrente di poesia sonora, assolutamente all’avanguardia.» Nel progetto è impegnato anche il compositore e arrangiatore Alexis Bret e sono previste, nei prossimi mesi anche performance live.

Ma la giovane artista non si accontenta di un progetto per volta e continua la sua carriera cinematografica come attrice: è, infatti, in uscita a breve nelle sale italiane il film Seguimi di Claudio Sestieri in cui la Cavallari veste i panni di protagonista assoluta in ruolo di grande intensità.