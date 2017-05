Imagine Dragons: l’album Evolve dal 23 giugno, con la hit Believer

Gli Imagine Dragons hanno annunciato l’attesa uscita del loro nuovo album. Il nuovo disco si intitolerà Evolve e sarà nei negozi tradizionali e negli store digitali di tutto il mondo dal 23 giugno. Nel disco anche il primo singolo estratto Believer, brano che ha segnato il ritorno della band dopo i singoli di grande successo Radioactive, I Bet My Life e Demons.

Anche Believer non è stato da meno e in poche settimane è diventato un vero e proprio successo nel mondo e in Italia dove è stabile nella Top5 della classifica ufficiale singoli FIMI. Ma non solo, il brano è Top10 in radio, top10 su iTunes e top10 su Spotify, risultati questi che gli hanno permesso di ottenere in breve tempo il Disco di Platino.

La band di Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman tornerà a giugno in Italia per partecipare come ospiti internazionali all’edizione 2017 dei Wind Music Awards. Gli Imagine Dragons infatti saliranno sul palco dell’Arena di Verona il prossimo 6 giugno. L’Arena di Verona li ospiterà poi a luglio per una delle due tappe italiane del loro tour: il 4 luglio a Lucca e il 10 luglio a Verona.