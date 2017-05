Enzo Dong special guest ai Magazzini Generali di Milano venerdì 12 maggio. Info prevendite

Venerdì sera a tutto rap presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano. Venerdì 12 maggio, infatti, il noto locale milanese ospita Enzo Dong, special guest live d’eccezione con alcuni dei suoi brani più importanti. Classe 1990, il giovane è considerato tra i migliori rapper della nuova scena italiana e per l’occasione propone successi quali Italia Uno, Higuain e Oi ma’.

I biglietti per partecipare all’evento (in collaborazione con Snapout e Satamorte streetwear) sono disponibili in prevendita su mailticket al seguente link o acquistabili direttamente in loco. Nella line up anche Snapout crew e Pu666y / Apertura porte ore 23:30 – Ingresso gratuito entro la mezzanotte – Dopo mezzanotte ingresso a 10 € incluso un drink, 15 € incluse due consumazioni (con tessera universitaria).