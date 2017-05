I Biffy Clyro tornano dal vivo in Italia con due appuntamenti estivi. Date e info biglietti

Forti del record di presenze ai recenti concerti di Roma, Padova e Milano, i Biffy Clyro annunciano due nuove date dal vivo in Italia il 17 luglio a Collegno (Torino) per il Flower Festival al Parco Certosa e il 18 luglio a Rimini in occasione di Rimini Park Rock. Ritenuti una delle band più influenti della scena rock mondiale, Simon Neil & Co. sanno regalare show ad alto tasso adrenalinico, tra sono riff energici, alt-rock e pop punk.

Il loro settimo album in studio è Ellipsis, pubblicato a luglio 2016 per Warner Music, e contiene la super hit Re-Arrange, entrato nella Top 20 della classifica italiana e con un videoclip ufficiale da oltre 4 milioni di visualizzazioni.

INFO CONCERTI 17 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival – Parco della Certosa / Apertura Porte: 18.00, Inizio concerto: 19.00 / Biglietti: Posto Unico € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita – prevendite autorizzate TicketOne e Vivaticket; 18 luglio – Rimini, Rimini Park Rock / Apertura Porte: 18.00, Inizio concerto: 19.00 / Biglietti Posto Unico € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita – prevendite autorizzate TicketOne, Vivaticket e Ciao Tickets.

I biglietti disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 10 maggio su ticketone.it, dalle ore 10.00 di sabato 13 maggio in tutti i punti vendita TicketOne oltre che nelle prevendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.