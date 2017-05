‘We Are Bound’: il nuovo singolo di Jack Savoretti in radio dal 12 maggio, online il videoclip

Arriva in tutte le radio venerdì 12 maggio We Are Bound, il nuovo singolo del cantautore italo-inglese Jack Savoretti estratto dal suo ultimo album Sleep No More uscito il 28 ottobre scorso per Bmg Rights Management / Warner Music Italy. Ad anticipare il radio date è il videoclip ufficiale del brano, diretto dal regista Joe Connor, che regala una clip di grande impatto: acrobati sospesi su nastri bianchi si muovono sulla melodia di Savoretti al ritmo delle note della band.

Da luglio Savoretti arriva sui palchi italiani per presentare l’ultimo progetto. Ecco il calendario dello Sleep No More Tour Summer 2017 di Jack Savoretti con tutte le informazioni in merito a prevendite e prezzi: 18 luglio – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale / Tener-A-Mente; 19 luglio – Recanati (MC), Lunaria Piazza Leopardi; 21 luglio – Stra (VE), Villa Pisani / Venezia Jazz Festival; 22 luglio – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli / Festival della Grande Musica d’Autore e del Teatro. Tutte le info sulle prevendite in questo articolo.