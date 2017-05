TIMmusic: Clementino si racconta in esclusiva e ricorda Pino Daniele in una speciale RadioPlaylist

Dopo Francesco Gabbani, il nuovo protagonista sulla piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming è Clementino che arriva su TIMmusic con una RadioPlaylist esclusiva. L’artista campano presenta il suo quinto album Vulcano in un’intervista disponibile sull’App a partire da lunedì 8 maggio: il rapper ha ripercorso la recente esperienza sanremese con Ragazzi fuori e anticipato alcuni appuntamenti futuri, tra i quali figura anche una tournèe europea.

«Un album da solista per dare spazio alla mia voce. Ho scelto questo nome particolare perché è quello che sento dentro, un grande fuoco. E poi volevo omaggiare il Vesuvio e quindi la mia Napoli»: così Clementino introduce il nuovo progetto senza dimenticare un ricordo speciale rivolto a Pino Daniele: «Pino Daniele per me è stato un maestro di vita e anche di musica. Ho registrato con lui la sua ultima canzone che è contenuta nel mio vecchio album Miracolo e sono onorato per questo. Mi ha insegnato tutto perché ho avuto la fortuna di suonare con lui molte volte. Ho saputo da poco che Pino aprì un concerto di Bob Marley e qualcuno scattò una foto oggi introvabile, mi piacerebbe recuperarla!»

Nell’esclusiva RadioPlaylist Clementino ha raccolto tutte le canzoni e gli artisti che più lo hanno influenzato: Burak Yeter con Tuesday, Snoop Dogg con Still D.R.E., Laioung feat Guè Pequeno con Vengo dal basso, Calcutta con Oroscopo, Fabri Fibra con Fenomeno. Immancabili, infine, le note di Pino Daniele presente nella selezione di Clementino con Tutta n’ata storia.