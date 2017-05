On Rage: Rettore sui palchi italiani con il nuovo tour dal vivo, le prossime date in calendario

Dopo una prima – affollatissima – data a Monte Urano (Fermo) sabato 6 maggio, continua la tournée con cui Rettore porta sui palchi d’Italia la propria musica. Il tour estivo 2017 On rage ha, infatti, debuttato con successo nella cittadina marchigiana e si appresta ora a toccare altre location regalando uno show che attinge all’ampio repertorio rock-cantautorale di Donatella; tra le immancabili hits e i brani dell’ultimo album di inediti Caduta massi, l’artista promette nuovi arrangiamenti e sorprese.

Il tour è anche l’occasione per presentare per la prima live Romeo, dall’omonimo cortometraggio che vede la Rettore coinvolta nelle vesti di protagonista. Di seguito le prossime date live della cantautrice veneta sul palco insieme alla sua band: 30 giugno – Molfetta, Eremo Club; 23 giugno – Varcaturo (NA), Ammot Cafè; 30 giugno – Sona (VR), Centro La Grande Mela; 9 luglio – Torino, Parco Commerciale Dora. Date in aggiornamento sul sito www.rettore.com.