‘Ma come ti vesti?!’: nuove missioni per Enzo e Carla da martedì 9 maggio su Real Time

[COMUNICATO STAMPA] Enzo Miccio e Carla Gozzi sono pronti a dispensare i loro imperdibili consigli di stile nell’undicesima stagione di Ma come ti vesti?!, uno dei programmi cult di Real Time (Canale 31) che torna dal 9 maggio, ogni martedì alle ore 21:10. Lo studio fashion di Enzo e Carla riapre le sue porte per aiutare le donne di tutta Italia, ospitando sia quelle particolarmente insicure, sia quelle eccessivamente appariscenti.

Una carrellata di donne che hanno bisogno dell’aiuto dei due esperti di stile per imparare a valorizzarsi e a far emergere bellezza e personalità. Ogni puntata si apre con la richiesta di aiuto da parte dei “mandanti”, amici o parenti, che desiderano regalare un nuovo look a una persona cara, ma vestita male. Per rinnovare il guardaroba e mettere in pratica le conoscenze acquisite, le concorrenti hanno a disposizione una carta di credito.

Tra la scelta di abiti e accessori, gli spettatori assisteranno agli immancabili siparietti comici con cui le due icone televisive dello stile commentano gli outfit più improbabili. Ma come ti vesti?! è prodotto Magnolia per Discovery Italia (8 episodi da 60 minuti) ed è è disponibile anche su dplay.com.