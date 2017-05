Izi primo su iTunes con ‘Pizzicato’, fuori anche il videoclip del brano ‘Distrutto’. Date instore

Uscito venerdì 5 maggio, Pizzicato (Thaurus/Sony Music) è il nuovo album di Izi che in poche ore ha scalato la chart di iTunes piazzandosi direttamente al primo posto. Il rapper genovese si fa portavoce di una ricerca musicale e tematica che ha al centro «tutte le gabbie in cui siamo finiti in questa società. Pizzicato è innanzitutto sinonimo di infastidito; è la sensazione che provo di fronte a questa società senza ideali e parlo soprattutto in riferimento ai giovani (ma non solo)», ci ha raccontato Izi.

Guarda ora il video di DISTRUTTO 😈https://t.co/uEBBHsgT8o pic.twitter.com/FgJD7om7jg — IZI (@izimuzic) 8 maggio 2017

Così, mentre in radio suona Tutto torna, viene rilasciato online il videoclip di Distrutto, brano prodotto da David Ice che mixa sonorità elettroniche, beat ed effetti casual su un testo fortemente autobiografico che racconta i volti del dolore e del male che hanno sempre contraddistinto la vita dell’artista sin dalla tenera età. Alla regia il videomaker Edoardo Bolli che ha scelto come location la Sardegna.

Con la pubblicazione di Pizzicato, Izi sta incontrano i fan nelle principali città italiane in occasione del Pizzicato instore tour. Di seguito i prossimi appuntamenti: 8 maggio – Varese e Paderno Dugnano; 9 maggio – Vicenza e Mestre; 11 maggio – Firenze e Lucca; 12 maggio – Roma e Latina; 14 maggio – Napoli e Caserta; 15 maggio – Casamassima (BA) e Brindisi; 16 maggio – Torino.