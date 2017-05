Francesco Gabbani: per il video del singolo ‘Tra le granite e le granate’ 100mila views in un’ora

Mentre è in pieno svolgimento l’Euorovision Song Contest 2017, Francesco Gabbani – che si esibisce sul palco di Kiev per la Grand Final di sabato 13 maggio – pubblica il videoclip del nuovo singolo. Il secondo estratto dall’album Magellano (Bmg Rights Management) è Tra le granite e le granate, nato durante la fase di produzione del disco con una vena di forte sarcasmo su come si possa affrontare in modo negativo anche una vacanza.’

Neanche a dirlo schizzano a 100mila le views in meno di un’ora dalla messa in rete. Regista della clip è il carrarese Gabriele Lucchetti, come per il precedente Occidentali’s Karma, che trasforma in immagini gli stereotipi di chi deve divertirsi forzatamente alla faccia di chi continua la solita grigia routine.

La vacanza di Gabbani diventa, così, un semplice surrogato del viaggio reale, che invece è sinonimo di lentezza e pace; tutt’altro che riposato, lo schiavo contemporaneo replica le leggi che impongono, nell’ordine, lettino, crema solare, occhiali da sole e magari un bel cocktail. Solo così dimentica il mondo che sta fuori.