‘Eutòpia Tour’: i Litfiba non si fermano. Aggiunte nuove date live alla tournée estiva 2017

Dopo la tranche primaverile e le prime date già annunciate, si aggiungono a grande richiesta altre due tappe estive all’Eutòpia Tour che riporta sullo stesso palco Piero Pelù e Ghigo Renzulli, aka i Litfiba. Anche durante le nove date i due rocker saranno accompagnati sul palco da Luca Martelli (batteria e cori), Ciccio Licausi (basso) e Fabrizio Simoncioni (tastiere e cori).

Di seguito il calendario aggiornato: 9 giugno – Grugliasco (TO), Area Esterna Le Gru; 8 luglio – Legnano (Milano), Rugby Sound Festival; 14 luglio – Brescia, Arena Campo di Marte; 22 luglio – i Majano (UD), Area Festival; 23 luglio – Villafranca (VR), Castello Scaligero; 31 luglio – Bellinzone, Piazza del Sole; 2 agosto – Castellano (TN), Parco delle Leggende per Castelfolk; 8 agosto – Crotone, Stadio Comunale; 12 agosto – Cagliari, Arena Sant’Elia.

La data del 9 giugno, che inizialmente doveva svolgersi alla Pista Mirafiori Plant di Torino, è stata spostata al Gru Village di Grugliasco; i biglietti già acquistati restano validi per la nuova location.Le prevendite per tutti i live sono attive online via TicketOne e nei punti vendita autorizzati.