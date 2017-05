Fedez e Chiara Ferragni: proposta di matrimonio in radiovisione nella cornice dell’Arena di Verona

Se l’amore inizia – e continua – sotto i riflettori allora che sia social fino in fondo. Fedez con la sua Chiara Ferragni lo sanno bene e, ancora una volta, la loro relazione finisce dritta dritta nell’obiettivo delle telecamere, ma stavolta non si tratta di paparazzate o servizi super esclusivi per riviste patinate. Il rapper milanese ha scelto la cornice dell’Arena di Verona, dove sabato 6 maggio si è svolta la data evento del tour insieme J-Ax, per rivolgere alla fidanzata la proposta ufficiale di matrimonio.

Dalla platea un’elegantissima Chiara in minidress nero paillettato (si noti che il resto del pubblico indossa una coloratissima cerata, causa pioggia, mentre la fashion blogger non cede al ricatto neanche di un cappuccio in testa) viene prelevata e accompagnata sul palco. Sorpresa per il 30° compleanno? Questa la prima impressione, ma arriva il colpo di scena.

Alla fine di una dedica cantata e di alcune immagini proiettate sul maxi schermo, Fedez si inginocchia davanti alla compagna estraendo di tasca l’ambitissimo cofanetto porta anelli; ammutolito, ai piedi di Chiara, Federico neanche pronuncia a parole la proposta di matrimonio e l’abbraccio finale suggella il momento. Tra una lacrima di lui e un “sei matto” di lei va in scena, in diretta radiovisione su RTL 102,5, il nuovo capitolo della love story. Pensare che quello all’Arena era stato annunciato come un show unico e straordinario e, in effetti, non si può dire sia andata altrimenti.