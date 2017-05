Running Home To You: in prima visione su Italia 1 il crossover musicale tra ‘Supergirl’ e ’The Flash’

[COMUNICATO STAMPA] Sabato 6 maggio in access prime-time, a partire dalle ore 19.15, la rete giovane di Mediaset trasmette in prima visione assoluta il 16° episodio della 2° stagione di Supergirl (“Star-Crossed”) e, a seguire, il 17° della 3° stagione di The Flash (“Duet”) che si intersecano in una storia dal sottofondo musicale. Kara e Barry dopo essere stati attaccati dal cattivo Music Meister si risvegliano in una realtà alternativa in cui la vita è come un musical. L’unico modo per fuggire da questo universo parallelo è seguire il copione fino alla fine…

Per l’occasione Melissa Benoist (Kara Danverse) e Grant Gustin (Barry Allen) tornano a cantare e ballare insieme dopo la passata esperienza in Glee. A loro si unisce un altro vecchio conoscente della serie liceale, Darren Criss, che interpreta il malvagio Music Meister. I due compositori di La La Land, Benj Pasek e Justin Paul, che con la loro City of Stars hanno vinto il premio Oscar per la Miglior canzone originale, hanno scritto l’assolo cantato da Grant Gustin in “Duet” e intitolato Running Home To You.

Andrew Kreisberg, produttore esecutivo di entrambe le serie, ha raccontato di essersi ispirato per questo crossover evento al lavoro di Joss Whedon e, in particolare, alla puntata della serie Buffy l’ammazzavampiri dal titolo “La vita è un musical”. Ma i riferimenti non finiscono qui. I due episodi sono intrisi di citazioni dei più grandi musical di tutti i tempi: da West Side Story a Il Mago di Oz.