‘Scriverò il tuo nome Live nei Palasport’: Milano battezza il nuovo tour di Francesco Renga, gallery

Francesco Renga riparte da Milano. L’artista bresciano si è, infatti, esibito davanti a un gremito Mediolanum Forum nella serata di venerdì 5 maggio, dando così il via al suo Scriverò il tuo nome Live nei Palasport dopo la tranche autunnale che aveva debuttato con un sold out proprio nel capoluogo meneghino. Ora, il viaggio con cui Francesco porta dal vivo il suo ultimo progetto ma anche i suoi successi più amati continua con date in tutta Italia sia indooor sia ai principali festival estivi.

Durante tutti gli appuntamenti nei palasport sale sul palco anche Elodie, con cui Renga propone il duetto Così Diversa contenuto nell’album Scriverò il tuo nome Live (Sony Music) insieme agli inediti Nuova luce – già in radio – e Non passa mai. Gradito ospite atteso a Firenze è anche Giorgio Panariello mentre a Bologna gioca in casa il cantautore Luca Carboni.

Nelle due ore di live, il nome dell’amore viene cantato nelle sue svariate sfaccettature (quasi quaranta i pezzi in scaletta), tra brani di repertorio e nuove hit che prendono forma su ben due palchi distinti: un main stage A arricchito da visual e contributi video e uno stage B che come una “sala prove” lascia spazio a a un intimo set acustico. Al fianco di Francesco Renga suona una band composta da Fulvio Arnoldi alla chitarra acustica/tastiere, Vincenzo Messina al piano/tastiere, Stefano Brandoni ed Heggy Vezzano alle chitarre, Phil Mer alla batteria e Gabriele Cannarozzo al basso.

Dopo la data milanese, il tour (organizzato da F&P Group) proseguirà con cinque straordinari concerti nei principali palasport italiani che anticipano un ricco tour estivo. Di seguito il calendario aggiornato: MAGGIO 5 maggio – Milano, Mediolanum Forum; 16 maggio – Napoli, Palapartenope; 18 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum; 20 maggio – Torino, Pala Alpitour; 22 maggio – Bologna, Unipol Arena; LUGLIO 1 luglio – Sanremo (IM), Casinò; 6 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 9 luglio – Roma, Cavea; 1 luglio – Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II; 13 luglio – Mirano (VE), Mirano Summer Festival; 14 luglio – Udine, Castello; 15 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero; 17 luglio – Cremona, Piazza Duomo; 18 luglio – Genova, Porto Antico; 21 luglio – Cervere (CN), Teatro dell’Anima.

AGOSTO 2 agosto – Trento, Piazza Fiera / Trento Summer Festival; 14 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli; 16 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 18 agosto – San Pancrazio Salentino (LE), Forum Eventi; 19 agosto – Trani (BA), Piazza Duomo; 21 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico; 24 agosto – Palermo, Teatro di Verdura; 29 agosto – Reggio Emilia, Festa Reggio c/o Campovolo. I biglietti per sono disponibili tramite il circuito TicketOne e i punti vendita autorizzati; informazioni fepgroup.it e francescorenga.it.