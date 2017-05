Wind Music Awards 2017: tutti gli ospiti all’Arena di Verona il 5 e 6 giugno

È tempo di Wind Music Awards: i premi della musica italiana tornano il 5 e 6 giugno 2017 all’Arena di Verona, per due serate in compagnia delle grandi stelle del panorama musicale italiano che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici certificati da FIMI/Gfk e, per la prima volta, anche per quelli live.

Il Premio Live su certificazioni della SIAE e in collaborazione con Assomusica è stato introdotto per la prima volta quest’anno e verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti nel periodo maggio 2016/maggio 2017.

Gli artisti italiani che verranno premiati nel corso delle due serate saranno: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Michele Bravi, Briga, Francesco De Gregori, Elisa, Elodie, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Ghali, Giorgia, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Il Pagante, Il Volo, J-Ax & Fedez, Ligabue, Litfiba, Lowlow, Fiorella Mannoia, Marracash e Guè Pequeno, Ermal Meta, Modà, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Nek, Max Pezzali, Gabri Ponte, Pooh, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Fabio Rovazzi, Sfera Ebbasta, Sergio Sylvestre, Thegiornalisti, Renato Zero, Zucchero e molti altri. Tra gli ospiti internazionali: Clean Bandit, Imagine Dragons, Lenny, Luis Fonsi, Ofenbach e Charlie Puth.

I biglietti per assistere alle due serate dei Wind Music Awards sono già disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita e prevendite abituali.