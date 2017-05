Al primo posto in 33 Paesi a poche ore dal rilascio: fuori ‘Slow Hands’, nuovo singolo di Niall Horan

In poche ore è schizzato al primo posto di iTunes in 33 Paesi e nella Top 5 di 55 nazioni: Slow Hands è il nuovo singolo di Niall Horan ed è già da record. Co-autore del brano, il solista Horan ha registrato la traccia registrato negli East/West Studios di Los Angelescanta su una linea melodica in cui la chitarra incontra una linea di basso sincopata che sottolinea il desiderio celebrato nella canzone.

«Sono cosi felice di aver pubblicato Slow Hands. Ho ascoltato moltissima musica degli anni ’80 e sono stato ispirato dal basso e dal suono delle chitarre funky. È un altro sapore che si aggiunge al mio album e sono davvero felice all’idea di condividere questa canzone con i miei fan», ha dichiarato il giovane artista impegnato in studio per lavorare al suo primo album.