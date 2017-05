Riki: con il singolo ‘Perdo le parole’ la rivelazione di Amici vola al primo posto su iTunes

Da venerdì 5 maggio è in radio e disponibile in esclusiva su iTunes e Apple Music il nuovo singolo del cantante Riki, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo dal titolo Perdo le parole. Riccardo è la rivelazione della nuova edizione di Amici. Il brano, a poche ore dalla pubblicazione, è già al primo posto della classifica iTunes.

Perdo le parole è anche il titolo dell’Ep d’esordio di Riki, in uscita il 19 maggio 2017; l’album include sette brani inediti, tre dei quali già presentati durante lo show e pubblicati su iTunes, hanno subito raggiunto la prima posizione in classifica dei più scaricati.

Autore di ogni brano dell’Ep, Riki si è da subito contraddistinto per il suo talento interpretativo e la sua cifra cantautorale, caratteristiche che già lo rendono fortemente apprezzato dal pubblico, come dimostrano il crescente numero di fan. Di seguito la tracklist dell’Ep Perdo le parole: 1. Polaroid, 2. Sei mia, 3. Perdo le parole, 4. Balla con me, 5. Ti luccicano gli occhi, 6. Replay, 7. Diverso.