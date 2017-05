Per Claudia Megrè il nuovo singolo è ‘Dorian Gray’. Online il videoclip diretto da Emanuel Lo

È in tutte le radio e in formato digitale il nuovo singolo della cantautrice Claudia Megrè, dal titolo Dorian Gray, estratto dal primo album Gioco ad estrazione (Med Music Corporate – distribuito Sony). Il brano presenta sonorità innovative con una vena rock mentre nel testo prende ispirazione dal celebre romanzo di Oscar Wilde che racconta di un uomo innamorato di se stesso tanto da non riconoscere il vero amore.

«Gli eccessi di vanità, il troppo amore per se stessi e il narcisismo – dice Claudia Megrè – ci allontanano dai sentimenti puri che si possono provare per le persone che abbiamo intorno e ci allontanano da loro ma anche da noi stessi. L’amore per la persona amata è condivisione, altruismo, passione e non possessione e purtroppo, a volte, quando ci si ama troppo si rischia di non saper più amare davvero, né se stessi, né il prossimo, “Ti ami così tanto, che non hai più amore per te”»

Ad accompagnare il singolo è un videoclip scritto e diretto da Emanuel Lo, per Vision Lab, e Diego Bonanno alla fotografia. Il singolo è contenuto in Gioco ad Estrazione, che vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Edoardo Bennato e il rapper Clementino.