Partita del Cuore, 30 maggio in diretta su Rai1: in campo anche Ermal Meta​, ​Benji & Fede, Briga, Clementino​

Torna martedì 30 maggio allo Juventus Stadium di Torino l’appuntamento solidale con la 26/a Partita del cuore che vede la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca scendere in campo seguiti in diretta dalle telecamere di Rai 1 a partire dalle ore 21. L’evento è stato presentato il 5 maggio nella Sala delle Colonne del Comune di Torino a una manciata di ore dalla tre giorni di ritiro già in calendario per la Nazionale Italiana Cantanti che festeggia i suoi 30 anni di concreto associazionismo.

Dopo i grandi successi del 2013 e del 2015, La Partita del Cuore fa tappa nel capoluogo piemontese per la terza volta negli ultimi cinque anni e punta a un obiettivo ambizioso: superare il record di 2 milioni e 111 mila euro di raccolta complessiva (biglietti, sms, sponsor), ottenuto nell’ultima edizione torinese. Il ricavato è destinato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e alla Fondazione Telethon.

«Vogliamo sottolineare l’importanza dell’obiettivo di quest’anno – ha affermato Paolo Belli – puntare a raccogliere 2.500.000 euro.Il senso della storia e della missione dell’Associazione Nazionale Italiana Cantanti è quello di amplificare l’energia positiva di ognuno degli artisti nella Partita del Cuore, ma i veri protagonisti di questa avventura sono tutti coloro che con spirito di solidarietà sono venuti allo stadio e/o che hanno inviato i loro sms. Hanno permesso di realizzare tantissimi, utilissimi progetti per la collettività. Questa è un’iniziativa unica al mondo, uno spettacolo da non perdere.»

Ecco, allora, agli artisti confermati in campo: presenti il Presidente Paolo Belli, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Luca Barbarossa, Enrico Ruggeri, Niccolò Fabi, Neri Marcorè, Paolo Vallesi, Briga, Benji & Fede, Ermal Meta, Raoul Bova, Boosta e Clementino.

Fra le novità più significative, la presenza come allenatore, a fianco del Dg Gianluca Pecchini, del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, per dare un segnale di affetto anche verso le popolazioni colpite dal terremoto. Molte le sorprese che si attendono per la formazione dei “Campioni per la Ricerca” che vedono fra i ranghi, oltre a Vettel, Raikkonen e Andrea Agnelli, noti vip a livello internazionale. La Nazionale Cantanti ringrazia per la disponibilità e per la sensibilità tutti gli artisti che hanno sostenuto la comunicazione e la promozione a favore della ricerca.