‘Dopotutto’: in radio e digitale il singolo di Federica. Per la giovane di #Amici16 album dal 19 maggio

Giornata di debutto per Federica, concorrente di Amici 2017 che entra ufficialmente in Universal Music con il singolo Dopotutto. Firmato da Federica Abbate, Luca Serpenti e Gianclaudia Franchini, il brano è in tutte le radio e disponibile in digitale su iTunes e Apple Music. Si tratta della canzone che anticipa l’album dal titolo Federica, in uscita il 19 maggio in formato CD e in digitale in esclusiva per una settimana su iTunes e Apple Music. Dal 26 maggio sarà, poi, disponibile su tutte le piattaforme digitali.



Federica, all’anagrafe Federica Carta, è tra le favorite del programma di Maria De Filippi e ha conquistato di recente l rete con Ti avrei voluto dire, singolo in classifica da febbraio 2017 che in soli 30 giorni ha superato 1,5 milioni di visualizzazioni su Youtube. E la diciottenne romana non è nuova ai grandi numeri: nel dicembre 2016 il suo primo inedito Attraversando gli anni ha raggiunto il terzo posto della classifica dei singoli più venduti.