Samuel: il nuovo singolo è ‘La mia statua della libertà’, on air dal 5 maggio. Motori caldi per il tour

La risposta, Rabbia, Vedrai e ora La statua della mia libertà: arriva in tutte le radio da venerdì 5 maggio il nuovo singolo di Samuel, estratto dall’album Il codice della bellezza (Sony Music). A co-firmare la traccia è Jovanotti che insieme al suo interprete regala un brano ritmato e allegro nei suoni quanto drammatico nella tematica affrontata, quella dell’immigrazione. Al cento dei versi la storia di chi abbandona il poco che ha per tentare una vita migliore, ricominciando da zero, mentre chi comanda alimenta l’odio tra i popoli.

Samuel presenta il suo nuovo personale progetto discografico con il Il codice della bellezza tour (BPM concerti); queste le date: 11 e 12 maggio (entrambe SOLD OUT) – Torino, Hiroshima Mon Amour; 18 maggio – Milano, Alcatraz; 27 giugno – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 7 luglio – Paratico (BS), Albori Festival; 8 luglio – Genova, Goa Boa festival; 15 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival; 13 agosto – Santa Cesarea Terme (LE), Cube Festival; 31 agosto – Mantova, Mantova Arte e Musica; 1 settembre – Treviso, Home Festival. I biglietti per i concerti sono disponibili tramite i circuiti abituali.