Successo social per ’Foggia città di provincia’: il videoclip di Beppe Stanco diventa virale

Musica e calcio vanno, ancora una volta, a braccetto. Protagonista del nuovo fenomeno social è Il produttore Beppe Stanco, che in occasione della promozione del Foggia Calcio in Serie B ha pubblicato il video del brano Foggia città di provincia; neanche a dirlo, la clip ha superato in una settimana le 200mila views ed è divenatta virale sui social con oltre mille condivisioni da parte del popolo foggiano.

Davvero un bel modo per festeggiare un risultato inseguito 19 anni! «Non mi aspettavo tutto questo riscontro da parte dei miei concittadini – commenta l’autore – Ricevo continuamente messaggi sulla mia pagina Facebook di complimenti e frasi a sostengo della nostra squadra. Il brano lo avevo scritto qualche anno fa, ma questo è stato sicuramente il modo migliore per condividerlo con la mia città.»

Prodotto da una squadra di prim’ordine alla quale ha preso parte anche Saturnino Celani (bassista di Jovanotti), il brano Foggia città di provincia a grande richiesta viene reso disponibile in digitale sui principali store.

Beppe Stanco è autore, produttore e cantautore foggiano, da poco nominato direttore artistico del prestigioso Premio Lunezia (sezione Big). Tra i suoi recenti progetti spicca la produzione della boyband di Io Canto e X Factor 7 Freeboys e composizione del brano Sono come te per la colonna sonora di Special Festival (Festival per ragazzi con disabilità intellettiva, in collaborazione con Anffas, Premio Lunezia e Nazionale Italiana Cantanti), interpretata insieme a Beppe da Pierdavide Carone, Tazenda, Sugarfree, Savino Zaba e altri artisti del panorama musicale italiano.