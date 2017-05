Mannarino in ‘Roma – Rio’: il 6 luglio a Roma l’evento speciale dell’‘Apriti Cielo Tour Estate 2017’

Si è appena concluso l’Apriti Cielo Tour di Mannarino che ha debuttato con due concerti andati sold out in poche settimane al Palalottomatica di Roma e ha chiuso la tranche indoor con oltre 60mila biglietti venduti. La tournée estiva, già annunciata dal 1° luglio, farà tappa nelle principali città e Festival d’Italia, e proprio la capitale con il Festival Postepay Sound Rock in Roma, sarà il palcoscenico di Roma – Rio, evento speciale in programma il 6 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.

Mannarino, insieme alla sua “super band”, sarà protagonista di una lunga giornata di musica e di una festa alla quale il cantautore ha chiesto ad alcuni suoi amici di partecipare. Si partirà dai suoni di Roma che si contamineranno nel corso della giornata con le musiche provenienti dal Brasile, luoghi che sono stati il punto di partenza di una ricerca musicale profonda e hanno ispirato il lungo lavoro di scrittura e composizione dell’ultimo album del cantautore.

Roma – Rio sarà una lunga festa musicale con tanti ospiti chedalle ore 18:30 si alterneranno sul palco: dall’Orchestraccia romana al gruppo brasiliano di Rogê, passando per il progetto della giovane artista romana Lavinia Mancusi (che già in passato ha collaborato con Mannarino) fino alle principali scuole di percussioni brasiliane, batuqueiros, insediate a Roma.

La serata si concluderà con il concerto di Mannarino, sul palco con un rinnovato set, insieme alla sua band composta da dodici musicisti che si accompagneranno con oltre 30 strumenti provenienti da tutto il mondo: un concerto che porterà a Roma tutti i colori del Brasile.

Questi gli altri appuntamenti dell’Apriti Cielo Tour Estate 2017: LUGLIO 1 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico; 6 luglio – Roma, Ippodromo delle Capannelle; 8 luglio – Pistoia, Pistoia Blues Festival; 9 luglio – Villafranca, Castello Scaligero; 11 luglio – Collegno, Flowers Festival; 12 luglio – Genova, Arena del Mare / Porto Antico; 15 luglio – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni; 18 luglio – Salerno, Arena del Mare; 19 luglio – Chieti, Anfiteatro La Civitella; 21 luglio – Perugia, Arena Santa Giuliana; 22 luglio – Cattolica, Arena della Regina.

AGOSTO 16 agosto – Gallipoli, Parco Gondar; 18 agosto – Noto (SR), Piazza Municipio / Scalinata Cattedrale;19 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Marina di Castagneto (LI), Marina Arena Bolgheri Festival; 25 agosto – Macerata, Sferisterio; 31 agosto – Palermo, Complesso Monumentale Castello a Mare; 1 settembre – Taormina, Teatro Antico; 3 settembre – Treviso, Home Festival 2017 / Main Stage (Area Dogana c/o Viale della Serenissima). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.