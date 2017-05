ItalianMTVAwards: sul palco di Piazza del Popolo anche Fibra, Samuel, Lele, Ponte. La lineup completa

Dopo gli annunci delle scorse settimane, con l’apertura del voting online, MTV annuncia ora la lineup dei TIM MTV Awards, in programma sabato 27 maggio in Piazza del Popolo a Roma, trasmessi in diretta dalle 21.00 su MTV (in esclusiva su Sky al canale 133), MTV Music (canale 708 di Sky) e VH1 (canale 67 fta). Il padrone di casa già confermato è Francesco Gabbani, sul palco anche in qualità di performer.

Ecco, allora, tutti gli artisti on stage: Fabri Fibra, Nina Zilli, Samuel, Levante, Michele Bravi, Paola Turci, Lele, Elodie e Gabry Ponte ft. Danti; ad animare l’Aftershow Party lo stesso Ponte con uno speciale dj-set. «Da anni gli MTV Awards sono l’evento principale di Viacom in Italia – afferma Andrea Castellari, Amministratore Delegato Viacom Italia, Medio Oriente e Turchia – e siamo sicuri che anche quest’anno il presentatore scelto e la straordinaria line up di artisti nella cornice unica di Piazza del Popolo porterà ad uno straordinario successo di pubblico sia per chi verrà ad assistere gratuitamente allo show live in piazza, sia per chi guarderà la diretta sui nostri canali esclusivi della piattaforma SKY».

Il pubblico, intanto, può continuare a votare per tutte le categorie sul sito www.mtv.it/timmtvawards e da venerdì 5 maggio si apre anche la sfida online dell’Artist Saga dei TIM MTV Awards, con i 32 artisti e band più votati dai fan di MTV via Facebook, che hanno scelto tra 50 candidati.