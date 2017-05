Esclusiva TIMmusic: «Franco Battiato è un grande riferimento per me», parola di Francesco Gabbani

«Franco Battiato è un grande riferimento per me. Con brani come “L’era del cinghiale bianco” o “Centro di gravità permanente” è riuscito, tramite una semplicità melodica accessibile a tutti, a comunicare e suggerire delle riflessioni più profonde sul nostro modo di vivere»: a raccontarlo è Francesco Gabbani che si racconta su TIMmusic dove introduce il nuovo album Magellano e regala anche una RadioPlaylist esclusiva.

Nell’intervista realizzata per la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming, il vincitore di Sanremo 2017 svela il proprio rapporto con la musica in questi mesi di successo record con Occidentali’s Karma, il brano che porta il carrarese direttamente sul palco dell’Eurovision Song Contest.

Inoltre, Gabbani ha scelto una specifica selezione di brani che rappresenta il suo percorso musicale e gli artisti che più lo hanno influenzato: dai Biffy Clyro con Re-arrange a Rhianna con Stay, passando per Eleanor Rigby dei Beatles, Buffalo Soldier di Bob Marley e L’era del cinghiale bianco di Franco Battiato. Nella RadioPlaylist di Francesco anche hit recenti come Shape Of You di Ed Sheeran, Fenomeno di Fabri Fibra, Amanda Lear dei Baustelle e La vita com’è di Max Gazzè.