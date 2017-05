Endi, fuori il singolo ‘Musica cattiva’ feat. Nerone. Da giugno l’album ‘Sognando ancora’, tracklist

Enrico Petillo, in arte Endi, firma il singolo Musica cattiva, brano nato con la collaborazione del rapper Nerone e The Bass Department disponibile in tutti gli store digitali. «Musica cattiva è un brano che racconta il lato puro di vivere con la musica. Inoltre, mette in risalto il sentimento di amore e odio che proviamo per lei. Ci sono diverse sfumature di come noi artisti viviamo nella musica… nel bene o nel male tutti gli esseri vivono di suoni, quindi non si può stare senza. […] La musica è libertà.»

Così Endi introduce il brano che fa da apripista per il progetto Sognando ancora, album atteso per il prossimo giugno e prodotto dall’etichetta indipendente “Terapia D’Urto Indie Music”. Ecco la tracklist del disco: 1. Endi, 2. Musica cattiva (feat. Nerone e The Bass Department), 3. Speciale, 4. Altra Estate (feat. Daniele Vit), 5. Mai, 6. Dove stiamo andando, 7. Alcol blues (feat. Diluvio, Rayden, Anna Paladino), 8. Quando sarà grande, 9. Laciami sognare (feat. Minako), 10. Il ritratto del peccato (Amir Issaa), 11. Come il paradiso, 12. La gavetta, 13. Tutta vita (feat. Anna Paladino), 14. No alla cocaina, 15. Vivo morto l’hip hop, 16. Amici felici.